Güney Koreli ünlü rapçi Lee Taeyong, Seul'de gerçekleştirdiği konserinde Türk takipçilerini şaşırtan bir tercihe imza attı.

Ünlü rapçinin sahne performansı sırasında giydiği kostümdeki detay, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

SEUL KONSERİNDE UŞAKSPOR RÜZGARI

Lee Taeyong'un Seul'de hayranlarıyla buluştuğu konserden paylaşılan görüntülerde, sahne kostümü olarak tercih ettiği ceket dikkat çekti.

Ceketin üzerinde yer alan logonun, TFF 3. Lig ekiplerinden Uşakspor’a ait olduğu fark edildi.

TÜRK HAYRANLARININ DİKKATİNDEN KAÇMADI

Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Taeyong’un bu tercihi, özellikle Türk takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, Uşakspor logosunun Güney Kore’de bir sahne kostümünde yer alması şaşkınlıkla karşılandı.