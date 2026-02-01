Işın Karaca Mersin'de neye uğradığını şaşırdı!

Mersin’de vereceği konser öncesi büyük bir kriz yaşayan Işın Karaca, otel ve sahne ücretlerinin yatırılmadığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, 30 yıllık kariyerinde ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirtirken konser iptal edildi.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Mersin’de vereceği konser öncesinde organizasyon firmasıyla yaşanan finansal anlaşmazlıklar nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirtti.

İddiaya göre, etkinliği düzenleyen firmanın hem sanatçıya hem de ekibin konakladığı otele karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine konser iptal edildi. Karaca, 30 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade etti.

"BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞIYLA KARŞILAŞTIK"

Yaşanan krizin ardından ekibiyle birlikte kamera karşısına geçerek sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Işın Karaca, süreci şu sözlerle dile getirdi:

"30 yıllık sahne hayatım boyunca yaşamadığım en enteresan gecelerden birini yaşıyoruz. Biz her zaman iyiliğe ve güzelliğe inanan insanlarız; şu an çok inandığımız bir proje için sahne almak üzere Mersin’deyiz. Gece saat 01.00’den beri İstanbul Havalimanı’nda bekleyen ben ve şahane ekibim - ki onlar benim yol arkadaşlarımdır, mağduriyetleri benim mağduriyetimdir - buraya geldik ancak büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaştık.

"VERİLEN HİÇBİR SÖZ TUTULMADI"

Ne otel ödemelerimiz yapılmış ne de bizim sahne ücretimiz yatırılmış durumda. Görüntülerde de göreceğiniz üzere otel bu gece için çok ciddi bir hazırlık yapmıştı ama bizim tarafımızda verilen hiçbir söz tutulmadı. Şunu net bir şekilde belirtmeliyim: Bu benim ve ekibimin profesyonel işi. Hepimizin bakmakla yükümlü olduğu evleri, çoluğu - çocuğu var. Biz buraya emeğimizin karşılığını kazanmaya geldik.

"HUKUKİ HAKLARIMIZI SONUNA KADAR ARAYACAĞIZ"

  • Teknik anlamda hiçbir aksaklık yok. Sahnemiz kuruldu, ses provaları yapıldı, sahne kostümlerimiz ve mutfağımız hazırlandı. Hatta bu gece için buradaki salona özel 200 kiloya yakın tandır eti hazırlandı. Otel yönetimi sağ olsun, bu yemekleri ziyan etmeyip birazdan gerekli yerlere bağışlayacağız.
  • Size şu saatten sonra 'Işın Karaca şu sebeple sahneye çıkmadı' gibi asılsız açıklamalar yapılırsa sakın inanmayın. Ben ve tüm teknik ekibim tam saatimizde, tüm hazırlıklarımızla buradaydık; otel de üzerine düşeni yaptı. Bundan sonraki süreçte, sözleşmelerimize dayanarak tüm hukuki haklarımızı sonuna kadar arayacağız."

