Tarkan'dan Ajda Pekkan sürprizi: Salon yıkıldı

İstanbul’daki konser serisine hız kesmeden devam eden Tarkan, sahnesinde ağırladığı sürpriz isimlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Daha önce Cem Yılmaz, Sibel Can ve Ata Demirer gibi ünlü isimleri sahnesine konuk eden sanatçının bu seferki konuğu Türk pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan oldu.

Tarkan'ın 72 yaşındaki hayranıyla diyaloğu olay oldu

SÜRPRİZ DÜET: YAKAR GEÇERİM

Hayranlarına büyük bir sürpriz yapan Tarkan, sahneye Ajda Pekkan’ı davet etti. İkili, 'Yakar Geçerim' şarkısında düet yaptı. Tarkan ve Pekkan'ın performansı izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Tarkan konserinde sürpriz üstüne sürpriz!

"BİR TANECİK STARIM BENİM"

Sahnedeki performansın ardından Ajda Pekkan, Tarkan’a olan sevgisini ve takdirini şu sözlerle dile getirdi:

"Bir tanecik starım benim… Seni çok seviyorum."