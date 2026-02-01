Tarkan'dan Ajda Pekkan sürprizi: Salon yıkıldı

Yayınlanma:
İstanbul konserlerine hız kesmeden devam eden Tarkan, sahnesinde bu kez Ajda Pekkan’ı ağırladı. İki ünlü ismin birlikte seslendirdiği “Yakar Geçerim” şarkısı izleyicilerden büyük alkış aldı.

İstanbul’daki konser serisine hız kesmeden devam eden Tarkan, sahnesinde ağırladığı sürpriz isimlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Daha önce Cem Yılmaz, Sibel Can ve Ata Demirer gibi ünlü isimleri sahnesine konuk eden sanatçının bu seferki konuğu Türk pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan oldu.

tarkandan-ajda-pekkan-surprizi-salon-yikildi-3.jpg

Tarkan'ın 72 yaşındaki hayranıyla diyaloğu olay olduTarkan'ın 72 yaşındaki hayranıyla diyaloğu olay oldu

SÜRPRİZ DÜET: YAKAR GEÇERİM

Hayranlarına büyük bir sürpriz yapan Tarkan, sahneye Ajda Pekkan’ı davet etti. İkili, 'Yakar Geçerim' şarkısında düet yaptı. Tarkan ve Pekkan'ın performansı izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

tarkandan-ajda-pekkan-surprizi-salon-yikildi-1.jpg

Tarkan konserinde sürpriz üstüne sürpriz! Geceye damga vurdularTarkan konserinde sürpriz üstüne sürpriz!

"BİR TANECİK STARIM BENİM"

Sahnedeki performansın ardından Ajda Pekkan, Tarkan’a olan sevgisini ve takdirini şu sözlerle dile getirdi:

"Bir tanecik starım benim… Seni çok seviyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

