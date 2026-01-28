Tarkan'ın 72 yaşındaki hayranıyla diyaloğu olay oldu

İstanbul’daki konser serisine devam eden Tarkan, konser çıkışında kendisini bekleyen bir hayranıyla yaşadığı diyalogla gündeme geldi.

Konser çıkışında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen Megastar, 72 yaşındaki bir kadın hayranıyla fotoğraf çektirirken yaşadığı diyalogla sosyal medyada gündem oldu.

"TEYZE DE BANA"

Fotoğraf çekimi sırasında kendisine "Teyze de bana" diye hitap edilmesini isteyen 72 yaşındaki hayranına, Tarkan’dan nazik bir itiraz geldi. Megastar’ın, "Abla desem daha iyi olur" şeklindeki karşılığı üzerine ikili arasında gülümseten bir sohbet yaşandı.

Hayranının, "Olur mu, ben 72 yaşındayım" sözlerine Tarkan, "Olsun, yine de abla diyeyim ben" yanıtını vererek çevredekileri tebessüm ettirdi.

Megastar’ın, telefonunu sahibine geri vermeden önce galeriye girerek çekilen fotoğrafın iyi çıkıp çıkmadığını kontrol etmesi de objektiflere yansıdı.