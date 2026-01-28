Tarkan konserinde sürpriz üstüne sürpriz! Geceye damga vurdular

Tarkan’ın konserinde sürpriz üstüne sürpriz yaşandı. Megastar, sahnesine Sibel Can ve Ata Demirer’i konuk ederken, o anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Seneler sonra İstanbul’da konser maratonuna başlayan Megastar Tarkan, hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Megastar, geçtiğimiz hafta Cem Yılmaz ile yaptığı sürprizin ardından sahnesinde iki dev ismi daha ağırlayarak unutulmaz bir geceye imza attı.

tarkan-2.webp

Tarkan'dan dev sürpriz: Cem Yılmaz'dan sonra o geliyorTarkan'dan Ajda Pekkan sürprizi

"ÇAKMAK ÇAKMAK" İLE SİBEL CAN SAHNEDE

Melike Şahin, Tolga Sarıtaş, ve Pınar Deniz gibi ünlü isimlerin akın ettiği gecede Tarkan, "Benim yıllar önce Sibel Can'a verdiğim 'Çakmak Çakmak' adlı bir şarkım vardı. Onu ben de söylemek istedim bu gece. Benden de dinlemek ister misiniz?" sözleriyle Sibel Can’ı sahneye davet etti.

İkilinin birlikte seslendirdiği şarkı boyunca sergiledikleri performans ve dans şovları izleyicilerden büyük alkış topladı.

"LOCADA OTURMAKLA OLMAZ"

Sibel Can sahnedeyken sürprizlerine bir yenisini daha ekleyen Tarkan, bu kez locada konseri izleyen ünlü komedyen Ata Demirer’e seslendi. Megastar, yakın dostunu sahneye şu sözlerle çağırdı:

"Çok sevdiğimiz bir sanatçı dostumuz daha var. Locada oturmakla olmaz, gel buraya bekliyorum sevgili Ata Demirer."

tarkan.png

Hazal Kaya sessizliğini bozdu: İyi ki Tarkan'la tanışmadım"İyi ki Tarkan'la tanışmadım"

ÜÇ DEV İSİMDEN NOSTALJİ RÜZGARI

Tarkan, Sibel Can ve Ata Demirer, ilk olarak "Gül Döktüm Yollarına" şarkısını hep bir ağızdan seslendirdi. Ata Demirer’in kendine has dans figürleriyle eşlik ettiği bu anlar, izleyiciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Sonrasında Tarkan'ın "Ahde Vefa" albümünde seslendirdiği "Zeytin Gözlüm" ve "Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine" adlı şarkıları da söyleyen üçlünün performansları geceye damgasını vurdu. Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

