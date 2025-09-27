Ferdi Kadıoğlu'ndan Liverpool itirafı

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu sakatlık sürecini anlatırken çok önemli bir itirafta bulundu.

Premier Lig temsilcisi Brighton’da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık süreciyle ilgili İngiliz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
The Athletic’e konuşan Kadıoğlu, ayak başparmağındaki sakatlığın beklenenden daha uzun sürdüğünü ve sahalara dönüşünün zorlu geçtiğini ifade etti.

OPERASYON GEÇİRDİ

Ferdi Kadıoğlu, sakatlığının başlangıcında ameliyatsız iyileşme umudu taşıdıklarını ancak bu sürecin başarısız olmasıyla operasyon geçirdiğini şu sözlerle belirtti:

Ayak başparmağımda bir yaralanma vardı.
İlk başta ameliyatsız iyileşmesini bekledik.
Düzgün iyileşmedi.
Daha sonra ameliyat olmak zorunda kaldık, bu da biraz zaman aldı. Ameliyattan sonra iyileşmekte zorlandım.
Uzun süre çok ağrım oldu.

"SAKAT SAKAT GOL ATTIM"

Kadıoğlu, sakatlık sürecinde sahaya çıkmaya devam ettiğini ve ağrı kesicilerle mücadele ettiğini de sözlerine ekledi:

Gol atmadan önceki maçta oldu.
Ağrı kesicilerle bir maç daha oynadım.
Yani Liverpool maçı sakatlıktan sonraydı.
Sakat sakat gol attım.

ferdikadioglu.jpg
Ferdi: Sakat sakat gol attım

306 DAKİKA FORMA GİYDİ

Bu sezon Brighton formasıyla 6 maçta toplam 306 dakika süre alan Ferdi Kadıoğlu, henüz gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Ancak oyuncunun yeniden tam formuna kavuşmasıyla birlikte teknik heyetin ondan beklentisi yüksek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

