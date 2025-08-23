Fenerbahçe'ye Yusuf Akçiçek teklifi: 4 milyon euroluk anlaşmazlık

Fenerbahçe'ye Yusuf Akçiçek teklifi: 4 milyon euroluk anlaşmazlık
Yayınlanma:
İtalya Serie A’nın köklü kulüplerinden Inter, Fenerbahçe’nin genç savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek için resmi teklifini sundu.

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
Corriere dello Sport’un haberine göre Milano temsilcisi, 19 yaşındaki stoper için 16 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli önerdi.
Ancak sarı-lacivertli yönetim, bu rakamı yeterli bulmadı.

4 MİLYON EUROLUK FARK

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’i hem sportif hem de stratejik açıdan önemli bir parça olarak görüyor. Kulüp, oyuncunun en az bir sezon daha takımda kalmasını istiyor ve bonservis bedeli olarak 20 milyon Euro’nun altındaki tekliflere kapalı. Bu tavır, transfer görüşmelerini şimdilik askıya almış durumda.

AVRUPA DEVLERİ DE PEŞİNDE

2006 doğumlu Yusuf Akçiçek, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta görev aldı; 2 gol ve 1 asistle dikkat çekti. PSG başta olmak üzere Almanya ve İngiltere’den birçok kulüp genç yıldızın peşinde. Oyuncunun Mourinho’ya duyduğu hayranlık bilinse de, Avrupa’da üst düzey bir kulüpte forma giyme arzusu da güçlü.

INTER'İN PLANI

Inter yönetimi, Yusuf’u uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor. Teknik ekip, genç savunmacıyı Alessandro Bastoni’nin ilerideki alternatifi olarak konumlandırıyor. Plan, Yusuf’un kademeli olarak takıma entegre edilmesi ve önümüzdeki sezonlarda savunma hattının temel taşlarından biri haline gelmesi.

Bu transfer süreci, yalnızca bir oyuncunun geleceğini değil, Fenerbahçe’nin genç yeteneklere verdiği değeri ve Avrupa piyasasındaki stratejik duruşunu da gözler önüne serdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

