Fenerbahçe'ye Duran müjdesi

Yayınlanma:
Fenerbahçe'de uzun süren sakatlığından sonra Jhon Duran ilk kez sahaya çıktı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlardaki oyuncular katılmadı.

2024/11/08/hbfb.jpg

Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlaşan antrenman ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti.

İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

JHON DURAN SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Jhon Duran, ilk kez bugün antrenmana çıktı.

Tedesco'dan Jhon Duran açıklamasıTedesco'dan Jhon Duran açıklaması

Kolombiyalı futbolcu bireysel saha çalışmalarına başladı.

Duran'ın milli maç arasından sonra maç kadrosuna alınabileceği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

