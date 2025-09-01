Fenerbahçe'ye bir bomba transfer daha geliyor: Gece yarısı İstanbul'da olacak

Fenerbahçe'ye bir bomba transfer daha geliyor: Gece yarısı İstanbul'da olacak
Fenerbahçe, Asensio'yu bu gece İstanbul'a getiriyor. Ederson ve Bissouma'nın da gündüz saatlerinde yola çıkması bekleniyor.

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe’de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak Kerem Aktürkoğlu’nu İstanbul’a getiren sarı-lacivertliler, Asensio ile de her konuda anlaşmaya vardı.

ASENSIO BU GECE İSTANBUL’A GELİYOR

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe’ye gelmek üzere yola çıkan Asensio, gece saat 02.20 sularında İstanbul’da olacak.

marco-asensio.jpg
Marco Asensio

EDERSON VE BISSOUMA DA GELECEK

Fenerbahçe’nin ayrıca gündüz saatlerinde de Ederson ve Bissouma’yı İstanbul’a getirmesi bekleniyor.

KADRO BİLDİRİMİ İÇİN SON GÜN 3 EYLÜL

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan sarı-lacivertliler, kadro bildirimini en geç 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece Türkiye saati ile 01.00'e kadar yapabilir. Bu tarihten sonra yapılan transferler Avrupa’da forma giyemeyecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

