Fenerbahçe'ye 2. yarı eleştirisi: Atabildiğin kadar atacaksın

Konyaspor’u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe’yi değerlendiren Tolunay Kafkas, sarı-lacivertlilerin forvet transferi yapması gerektiğini söylerken 2. yarıdaki oyun konusunda da Tedesco'yu eleştirdi.

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Konyaspor’u 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.
Sarı - Lacivertlilerin gollerini Anderson Talisca (2), Mert Müldür ve Marco Asensio kaydetti. Mücadelenin ardından beIN Sports’ta karşılaşmayı yorumlayan Tolunay Kafkas, Fenerbahçe’nin oyununu övdü ancak transfer konusunda dikkat çekici açıklamalar yaptı.

"ATABİLDİĞİN KADAR ATACAKSIN"

Kafkas, ikinci yarıdaki futbola dikkat çekerken Tedesco'yu eleştirdi.
Deneyimli spor adamı sözlerine şöyle devam etti:
Çok iyi bir 45 dakika her anlamda. Çok iyi bir Fenerbahçe var ama ben ikinci devreyi anlamlandıramıyorum. Büyük bir takım aynı tempoda oynamalı, farkı artırmalı. Rakibin kim olduğu önemli değil, atabildiğin kadar gol atman lazım. 4-0 yadsınacak bir skor değil. Yollarına emin adımlarla ilerliyorlar. Fenerbahçe’nin iyi oyununu tebrik etmek lazım.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER AÇIKLAMASI

Tolunay Kafkas, Fenerbahçe’nin transfer ihtiyacına değinerek, “Bence oyun oturdu. Mourinho hep arayış içindeydi, Tedesco geldi bir oyun felsefesi. Fenerbahçe’nin olmazsa olmaz işlerinden biri santrfor. Net bir santrfor alması lazım. Ligin bir kimyası var, sırtı dönük oynayacak bir santrfora ihtiyaç var. Sörloth olabilir, ona benzer bir isim gelebilir.
Daha üst kaliteye çıktığınızda maliyet artıyor. Tipik 9 numarayı bulmak çok zor. Fenerbahçe böyle bir oyuncu bulursa çok fark yaratır. Benim aklıma Lukaku geliyor, çok yakışır Fenerbahçe’ye. Ayrıca bir kanat oyuncusu da alınmalı” ifadelerini kullandı.

