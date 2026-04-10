Fenerbahçe'nin yıldızı soyuldu: Hırsızlar bütün parasını çaldılar

Süper Lig’de Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar hayatının şokunu yaşadı.

Sabah’ta yer alan habere göre; Fenerbahçe’nin kaptanının Beykoz’daki lüks bir sitede bulunan villasına hırsız girdi ve evdeki tüm parayı çaldı.

SOLUĞU KARAKOLDA ALDI

Durumu fark eden Skriniar apar topar karakola gitti.

Skriniar’ın yaptığı şikayet sonrası polisler hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

40 BİN DOLARI ÇALDILAR

Milan Skriniar’ın evine giren hırsızlar 40 bin dolar (1 milyon 790 bin TL) çaldı.

Futbolcunun evine yakın zamanda nakliyecilerin gelip gittiği ortaya çıktı.

Polis ekipleri konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

KAYSERİSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

19 Şubat’ta Avrupa Ligi’nde oynanan Nottingham Forest maçında sakatlanan Milan Skrinar, 5 Nisan’da oynanan Beşiktaş derbisi ile birlikte sahalara geri dönmüştü.

Slovak savunma oyuncusunun sakatlık durumu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’nin kaptanı Skriniar’ın cumartesi günü oynanacak olan Kayserispor maçına ilk 11 başlaması tehlikeye girdi.

Sercan Hamzaoğlu, 343 Digital YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Skriniar takımla birlikte Kayseri'ye gidecek ancak hafif bir ağrısı olduğu için Tedesco riske etmeyebilir. Ağrısının sebebi Beşiktaş maçında 90 dakika oynaması olmuş. Ağrısı olduğu için ilk 11 başlayacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Milan Skriniar’ın mücadeleye ilk 11’de başlayıp başlamayacağı ise maç saatinde belli olacak.