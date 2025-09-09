Fenerbahçe'nin yeni hocası İstanbul'da

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Domenico Tedesco, İstanbul'a geldi.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun yerine devam eden teknik direktör arayışı sona erdi.

DOMENICO TEDESCO İSTANBUL'A GELDİ

Sarı-lacivertliler, İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Genç teknik adam resmi açıklamadan birkaç saat sonra İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe’den Tedesco ile yapılan anlaşmaya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir. 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır. Yeni teknik ekibimizin imza törenine ilişkin detaylar daha sonra paylaşılacaktır.”

