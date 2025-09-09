Fenerbahçe'nin yeni hocası İstanbul'da

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun yerine devam eden teknik direktör arayışı sona erdi.

DOMENICO TEDESCO İSTANBUL'A GELDİ

Sarı-lacivertliler, İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Genç teknik adam resmi açıklamadan birkaç saat sonra İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe’den Tedesco ile yapılan anlaşmaya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir. 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır. Yeni teknik ekibimizin imza törenine ilişkin detaylar daha sonra paylaşılacaktır.”

