Galatasaray 73. dakikada yıkıldı

Turkcell Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray GAİN'i konuk etti.

DERBİNİN GALİBİ TRABZONSPOR

Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan derbiyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü, 73. dakikada Natalia Oleszkiewicz attı.

Bu sonuçla Trabzonspor, üst üste 7. maçını kazanarak puanını 33 yaptı ve zirve takibini sürdürdü.

Galatasaray Anadolu Efes'e direnemedi

Galatasaray GAİN ise 33 puanla 2. sırada kaldı.

Trabzonspor, ligin diğer haftasında Giresun Sanayispor ile karşılaşacak.

Galatasaray ise Amed'i konuk edecek.

PUAN TABLOSU

Ligde oluşan puan durumu şu şekilde:

1 - Fenerbahçe: 37 puan

2 - Galatasaray: 33 puan

3 - Trabzonspor: 33 puan

4 - Fomget Gençlik: 30 puan

5 - Amed: 24 puan

6 - Yüksekovaspor: 24 puan

7 - Beşiktaş: 20 puan