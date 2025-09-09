Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü resmen açıklandı

Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de resmi açıklama geldi.

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO DÖNEMİ

Sarı-lacivertliler, Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Domenico Tedesco ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Domenico Tedesco ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Domenico Tedesco

GÖKHAN GÖNÜL DE GELİYOR

Domenico Tedesco'nun lige kolay ayak uydurmasını isteyen Fenerbahçe yönetimi, yardımcı teknik direktörlük görevi için de Gökhan Gönül ile görüşüyor.

DOMENICO TEDESCO KİMDİR?

İtalyan teknik adam son olarak Belçika A Milli Takımı'nı çalıştırdı. Burada 24 maça çıkan Tedesco, 1.75 puan ortalaması yakaladı. Tedesco kariyerinde daha önce Aue, Schalke 04, Spartak Moskova ve Leipzig'i de çalıştırdı.