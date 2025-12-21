Acun Ilıcalı'ya 300 milyon euro piyangosu: 9 yıldır bekliyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, İngiltere'de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hull City, 22. hafta maçında karşılaştığı West Bromwich'i yenerek üst üste üçüncü, son 5 maçında ise 4. galibiyetini aldı.

Acun Ilıcalı'nın keyfi yerine geldi

Bu sonuçla Hull City, puanını 37 yaparak averajla Ipswich Town'un arkasına 4. sıraya yerleşti ve play-off potasına girdi.

Teknik direktörlüğünü Kayserispor'un eski hocası Sergej Jakirovic'in yaptığı Hull City, 26 Aralık'ta son sırada yer alan Sheffield Wednesday'e konuk olacak ve ligde ilk yarıyı bitirecek.

PREMIER'E ÇIKARSA PİYANGO VURACAK

2016-2017 sezonunda Premier Lig'e veda eden ve 9 yıldır yükselemeyen Hull City, yeniden Premier Lig'e çıkması durumunda TV anlaşmaları ve sponsorluklar sayesinde yaklaşık 300 milyon euroyu kasasına koyacak.

ACUN ILICALI 2021'DE ALMIŞTI

Acun Ilıcalı, Hull City'i 2021 yılında 20 milyon pound karşılığında satın almıştı.

SÜPER LİG'DEN TANIDIK İSİMLER BULUNUYOR

Hull City'nin kadrosunda Süper Lig'de oynamış Amir Hadziahmetovic, John Lundstram, David Akintola ve Enis Destan gibi isimler yer alıyor.