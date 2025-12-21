Süper Lig'de maç biter bitmez istifa kararı

Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük, Alanyaspor'a konuk oldu.

ALANYASPOR HAFTALAR SONRA KAZANDI

Alanyaspor, mücadeleyi 2-0 kazandı ve ligde 7 maç sonra galibiyet aldı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Ui-jo ve 58. dakikada Güven Yalçın attı.

Acun Ilıcalı'ya 300 milyon euro piyangosu

Bu sonuçla Alanyaspor, puanını 21 yaptı ve 9. sıraya yükseldi.

Fatih Karagümrük ise 9 puanla ligin son sırasında kaldı.

MAÇIN ARDINDAN İSTİFA ETTİLER

Fatih Karagümrük teknik sorumlusu Atılay Caner, maçın hemen ardından yaptığı açıklamada teknik ekip olarak istifa ettiklerini belirtti.

Caner açıklamasında, "İyi oynayamadık. İstediklerimizi yapamadık. Kulübümüz ikinci devre yeni bir yapılanmaya gidecek. Biz de bu yeni yapılanmada teknik ekip olarak görevi bıraktık. İnanıyorum ki çok iyi transferler yapılarak Karagümrük ligde kalacaktır. Bu formanın ağırlığını kaldıramayan arkadaşlarla da yollarımız ayrılacaktır." dedi.