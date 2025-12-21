Ebrar Karakurt depremi

Sultanlar Ligi ekibi Eczacıbaşı Dynavit'te, Aydın maçı öncesi büyük bir şok yaşandı.

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak mücadele öncesi Eczacıbaşı'nda flaş bir gelişme yaşandı.

KULÜPTE EBRAR KARAKURT DEPREMİ!

Turuncu beyazlı kulüp, takımın toplu grip enfeksiyonu geçirdiğini açıkladı.

Aybüke Özel, Ebrar Karakurt ve Magdalena Stysiak'ın durumunun maç saatinde belli olacağı açıklandı.

Kulübün açıklaması şu şekilde:

"Takımımızda grip enfeksiyonu seyretmektedir, oyuncularımızın tamamı sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilmekte olup tedavileri sürmektedir.

Bu süreçte Aybüke Özel, Ebrar Karakurt ve Magdalena Stysiak’ın semptomları diğer sporcularımıza kıyasla daha ağır seyretmektedir. Söz konusu sporcularımızın maç kadrosunda yer alıp almayacakları, maç saati yapılacak son değerlendirmelerin ardından belli olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunar, sporcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

