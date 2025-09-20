Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin 31 Mayıs 2025 itibariyle borcu 21 milyar 526 milyon TL olarak duyuruldu.

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul başladı. Şekip Mostuoğlu'nun Divan Başkanı seçilmesinin ardından yönetim kurulu üyelerinin sunumuna geçildi.

Yönetim adına kürsüye gelen Fenerbahçe Mali İşler Direktörü Çağdaş Koçak, mali tabloya dair bilgilendirmelerde bulundu.

TOPLAM BORÇ 21 MİLYAR 526 MİLYON TL

Yapılan sunumda Fenerbahçe'nin mevcut borcu da açıklandı. 31 Mayıs 2025 itibariyle Fenerbahçe'nin toplam borcu 21 milyar 526 milyon TL olarak belirtildi.

Fenerbahçe'de Galatasaray'ı çıldırtacak açıklamaFenerbahçe'de Galatasaray'ı çıldırtacak açıklama

İBRA OYLAMASI YAPILACAK

Konuşmaların sona ermesinin ardından Fenerbahçe yönetimi için mali yönden ibra oylamasına geçilecek.

BAŞKANLIK SEÇİMİ YARIN

Ali Koç ile Sadettin Saran arasındaki başkanlık yarışı için ise üyeler yarın sandık başına geçecek.

Emniyetten Fenerbahçe maçı sonrası operasyon: Usulsüzlük nedeniyle tutuklandıEmniyetten Fenerbahçe maçı sonrası operasyon: Usulsüzlük nedeniyle tutuklandı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

