Fenerbahçe'de Galatasaray'ı çıldırtacak açıklama

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul başladı. Yönetim adına söz alan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, konuşmasında Galatasaray’a göndermede bulundu.

GALATASARAY’A SERT SÖZLER

Üstü kapalı bir şekilde Galatasaray’ı eleştiren Burak Kızılhan, "Fenerbahçe, hiçbir zaman gayri meşru gelir kaynaklarına yönelmez. Sportmenliğe gölge düşürecek uygulamalara izin vermez. Karaborsa bilet satışına tenezzül etmez, yasa dışı bahis reklamlarını formasına taşımaz, terör örgütleriyle iltisaklı şirketlerle sponsorluk ilişkilerine girmez. Fenerbahçe, lisansız sporcu yarıştırarak haksız avantaj sağlamaz! Fenerbahçe, hakkını asla yedirmez. İftira ve kumpas kuranlara karşı, mücadelesinden asla taviz vermez” sözlerini sarf etti.

“51 SPONSOR VE 52 MİLYON EURO”

Sponsorluk anlaşmalarına dair konuşmaya devam eden Burak Kızılhan, "Başkanımız Ali Koç göreve geldiğinde, kulübümüzün 7 sponsoru vardı. Bugün geldiğimiz nokta bambaşka. Geçen sezonu 51 sponsor ve 52 milyon euro'luk sponsor ile tamamladık. Bu sezon itibariyle, şu ana kadar 34 marka ile sponsorluk sözleşmesi imzaladık ve 53 milyon euro elde ettik. Ulaştığımız toplam sponsorluk daha yüksek. Henüz başlamayan branşlarda sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun çok daha fazla artacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.