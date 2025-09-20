Emniyetten Fenerbahçe maçı sonrası operasyon: Usulsüzlük nedeniyle tutuklandı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe - Alanyaspor maçına usulsüz seyirci aldığı tespit edilen A.K. tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Chobani Stadı'nda 17 Eylül'deki Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakası öncesinde dış arama noktalarında gerçekleştirdiği kontrollerde maça "usulsüz olarak seyirci temini" yapıldığını belirledi.

USULSÜZ SEYİRCİ ALDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda maça biletsiz kişileri aldığı belirlenen şüpheli A.K. gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçundan tutuklandı.

Fenerbahçe'de beraberliğin faturası kesildi: Tedesco elinden aldıFenerbahçe'de beraberliğin faturası kesildi: Tedesco elinden aldı

KAMERALARA YAKALANDI

Öte yandan, şüphelinin, biletsiz kişileri sahaya aldığı anlar stadyumun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde biletsiz seyircilerin kapıdan geçerek stada girmesi yer aldı.

GALATASARAY'DA DA AYNISI OLDU.

Geçtiğimiz günlerde aynı durum Galatasaray'da da yaşanmıştı. Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada kişinin TFF'nin taşeron firmasında çalıştığını ifade etmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

