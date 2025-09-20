Fenerbahçe'de beraberliğin faturası kesildi: Tedesco elinden aldı

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Anderson Talisca'nın penaltı atmasını yasakladı. Artık penaltıları En Nesyri kullanacak.

Süper Lig’de son olarak 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki ikinci puan kaybını yaşayan sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray’ın 5 puan gerisinde kaldı.

FATURA ANDERSON TALISCA’YA KESİLDİ

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, beraberliğe dair analizlerini yapmaya devam ederken ilk fatura Anderson Talisca’ya kesildi.

PENALTI ATMASI YASAKLANDI

Göztepe maçının ardından Alanyaspor karşısında da kaçırdığı penaltıyla puan kaybına neden olan Anderson Talisca’nın penaltı atması yasaklandı. İtalyan teknik adam, artık Brezilyalı futbolcunun sadece frikik atmasına izin verecek.

YENİ PENALTICI EN NESYRI OLDU

Anderson Talisca’nın yerine penaltıları kimin atacağı da belli oldu. Tedesco bu görevi son haftalarda artan performansıyla dikkat çeken En Nesyri’ye verdi.

SIRADAKİ RAKİP KASIMPAŞA

Süper Lig’in bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. 21 Eylül Pazar günü oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Kaynak:Sabah

