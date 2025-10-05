Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı ilk 11'i belli oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELER
Kritik mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar yapacak.
VAR'DA SARPER BARIŞ SAKA
Maçın VAR hakemi Sarper Barış Saka.
AVAR'da ise Deniz Caner Özaral olacak.
FENERBAHÇE HATA YAPMAK İSTEMİYOR
Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı haftada kazanıp puan farkını 4'e indirmek istiyor.
15 puanı bulunan Fenerbahçe, maç eksiğiyle 3. sırada yer alıyor.
Samsunspor ise 12 puanla 7. sırada.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Samsunspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri açıklandı.
İşte ilk 11'ler:
Samsunspor: Okan, Satka, Drongelen, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Ntcham, Holse, Coulibaly, Musaba, Mouandilmadji
Fenerbahçe: Tarık, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Alvarez, Asensio, Kerem, Szymanski, Talisca, En Nesyri