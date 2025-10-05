Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı ilk 11'i belli oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i açıklandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELER

Kritik mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar yapacak.

''Beşiktaş'ı deplasmanda yenmek gerçekten zor''''Beşiktaş'ı deplasmanda yenmek gerçekten zor''

VAR'DA SARPER BARIŞ SAKA

Maçın VAR hakemi Sarper Barış Saka.

AVAR'da ise Deniz Caner Özaral olacak.

FENERBAHÇE HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı haftada kazanıp puan farkını 4'e indirmek istiyor.

15 puanı bulunan Fenerbahçe, maç eksiğiyle 3. sırada yer alıyor.

Samsunspor ise 12 puanla 7. sırada.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Samsunspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri açıklandı.

İşte ilk 11'ler:

Samsunspor: Okan, Satka, Drongelen, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Ntcham, Holse, Coulibaly, Musaba, Mouandilmadji

Fenerbahçe: Tarık, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Alvarez, Asensio, Kerem, Szymanski, Talisca, En Nesyri

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Spor
Domenico Tedesco itiraf etti
Domenico Tedesco itiraf etti
Yüksel Yıldırım isyan etti: Yine aynı şeyleri yaşıyoruz
Yüksel Yıldırım isyan etti: Yine aynı şeyleri yaşıyoruz
Fenerbahçe'deki sorunu açıkladı
Fenerbahçe'deki sorunu açıkladı