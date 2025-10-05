''Beşiktaş'ı deplasmanda yenmek gerçekten zor''

''Beşiktaş'ı deplasmanda yenmek gerçekten zor''
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe arsaVev'de teknik direktör Gökhan Bozkaya, derbi sonrası konuştu.

İBB GOP Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Gökhan Bozkaya ile kaptanı Yağmur Uraz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını aktaran Bozkaya, "Beşiktaş'ı deplasmanda yenmek gerçekten zor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar inanılmaz mücadele ettiler. Giren oyuncuların katkısı çok üst düzeydi.

Maçın başında kızlarla konuştuğumuzda Beşiktaş'ın bize karşı tamamen kapanıp, tamamen geçiş futbolu oynayacağını biliyorduk. Ona göre önlemimizi aldık. İkinci yarıdaki oyunumuz çok başarılıydı. Neticesinde de galip geldik." ifadelerini kullandı.

Oyun olarak daha iyi bir duruma gelmeyi hedeflediklerini belirten Gökhan Bozkaya, "Fenerbahçe'nin olduğu her yerde, her branşta şampiyonluk konuşulur. Kızlar da bunun bilincinde. Bu yönde çalışıyoruz. Tabii ki daha çok erken. Biz gün gün, hafta hafta üstüne koyarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

YAĞMUR URAZ: KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

Kaptan Yağmur Uraz ise 3 puan kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Derbiye iyi hazırlandıklarını anlatan 35 yaşındaki golcü oyuncu, "Sonuçta deplasmana geliyoruz ve derbiler her zaman zordur. Rakibimize de çok saygı duyuyoruz. Gerçekten iyi bir takım. Güzel bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Maçtaki bireysel performansını de değerlendiren Yağmur, "Arkadaşlarım iki asistimi yedi. Yüzde 100'lük pas verdim ama olsun. Sonuç olarak kazandık. Sonradan oyuna girdim. Öncesinde oyunu kenardan izleyip, rakibi analiz ettim. Rakibimiz yorulmuştu. Pozisyon bulmak daha kolay oldu ve kazandık." ifadelerini kullandı.

Yağmur Uraz, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Önceki yıllarda yaptığımız hatalar, aldığımız dersler, eksikler neyse bunların hepsinin farkına varacağız. Bazı şeyleri de cebimize koyduk. Bu sene her şeyimizle elimizden geleni yapıp o ulaşamadığımız zafere bu sene ulaşmak istiyoruz.

Kariyerimde 9 şampiyonluk var. En özeli de bu olacak diye düşünüyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. Tek hayalim şu an Fenerbahçe formasıyla o kupayı kaldırmak."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

