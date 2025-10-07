Fenerbahçe'nin şampiyonluğu neden hak etmediğini açıkladı

Fenerbahçe'nin şampiyonluğu neden hak etmediğini açıkladı
Yayınlanma:
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye dair konuşan Ertem Şener eleştirilerde bulundu.

Süper Lig’de 8. hafta sona ererken şampiyonluğun en önemli adaylarından Galatasaray ve Fenerbahçe puan kaybı yaşadı.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin performanslarına dair değerlendirmelerde bulunan Ertem Şener, çarpıcı sözler sarf etti.

Ertem Şener'den Galatasaray ve Fenerbahçe yorumu

“FENERBAHÇE’DE FUTBOLCULAR AYAKTA DURAMIYOR”

Galatasaray’ı övüp Fenerbahçe’yi eleştiren Ertem Şener, "Geriden oyun başlatmak nedir ya? Torreira, Barış Alper gibi oyuncularla Galatasaray ön alan baskısını çok iyi yapıyor. Sen bunu bilmiyor muydun? Ben 1-1 beraber kaldı diye Galatasaray'ı kutluyorum. Beşiktaş bu beraberliğe seviniyorsa şampiyonluktan felan bahsetmesinler. Aynısını Fenerbahçe de yapıyor? Samsunspor'u 2 senedir yenemiyorsunuz ya. Golü geçtim pozisyona giremiyorlar. Futbolcular ayakta duramıyor. Skriniar dışında yürüyecek hali yok kimsenin. 3.kalecin Tarık Çetin maçın adamı ise sen konuşma. Tüm bunları bir araya getirdiğim zaman Galatasaray'ın şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyorum” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

