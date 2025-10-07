Fenerbahçe'ye 3 müjde birden
Son olarak Süper Lig’de Samsunspor’a konuk olan Fenerbahçe, rakibiyle golsüz berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı.
Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada alınan bu beraberlik moralleri bozarken sakat futbolculardan iyi haber geldi.
EDERSON
Samsunspor maçına saatler kala sakatlanan Ederson’un tedavisine hızla başlandı. Oyuncunun milli aranın ardından forma giyebileceği kaydedildi.
JHON DURAN
Benfica maçında yaşadığı sakatlık sonrası haftalardır sahalardan uzak kalan Jhon Duran da yakında çalışmalara katılmaya başlayacak.
MERT HAKAN YANDAŞ
Geçtiğimiz sezon 28 Mart’ta oynanan Bodrum FK maçından beri forma giyemeyen Mert Hakan Yandaş’ın da tedavisinde sona gelindi.
FENERBAHÇE – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe milli aranın ardından Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. 19 Ekim Pazar günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.