Fenerbahçe'ye 3 müjde birden


Milli ara sonrası Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sakat futbolcular geri dönüyor.

Son olarak Süper Lig’de Samsunspor’a konuk olan Fenerbahçe, rakibiyle golsüz berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada alınan bu beraberlik moralleri bozarken sakat futbolculardan iyi haber geldi.

EDERSON

Samsunspor maçına saatler kala sakatlanan Ederson’un tedavisine hızla başlandı. Oyuncunun milli aranın ardından forma giyebileceği kaydedildi.

68e26cd6dc6b8ba56cbf22bc.webp

JHON DURAN

Benfica maçında yaşadığı sakatlık sonrası haftalardır sahalardan uzak kalan Jhon Duran da yakında çalışmalara katılmaya başlayacak.

fenerbahce-haberi-jhon-duran-hakkinda-ses-getirecek-iddia-1759487518055.jpeg

MERT HAKAN YANDAŞ

Geçtiğimiz sezon 28 Mart’ta oynanan Bodrum FK maçından beri forma giyemeyen Mert Hakan Yandaş’ın da tedavisinde sona gelindi.

fenerbahcede-mert-hakan-yandasin-son-durumu-belli-oldu.webp

FENERBAHÇE – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe milli aranın ardından Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. 19 Ekim Pazar günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

