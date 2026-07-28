Fenerbahçe'nin Onuachu teklifi ortaya çıktı: Galatasaray da Osimhen'le devrede

Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu ile ilgili olarak çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Gazeteci Zeki Uzundurukan, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in vatandaşı Onuachu'yu sarı kırmızılı takıma getirmek istediğini ileri süren Fotomaç'ın genel yayın yönetmeni Uzundurukan, ilerleyen günlerde iki kulüp arasında bir görüşme olabileceğini iddia etti.

Onuachu transferinin 25-30 milyon euroya bitebileceğini belirten Uzundurukan, Fenerbahçe'nin de Trabzonspor'a teklifte bulunduğunu söyledi. Uzundurukan, "Fenerbahçe'nin teklifi 20 milyon euro artı Oğuz Aydın" dedi.

"ÖZBEK ALMANYA'YA GİDECEK"

Uzundurukan, GS Gazete'deki habere göre şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hazırlık maçından sonra Almanya'ya geçecek. Ben Can Uzun için gideceğini düşündüm ama Musiala olabilir. Bayern Münih'ten gelen oyuncular, Galatasaray'a uyuyor. Bunu Sane ve Boey'de gördük. Bu transferde George Gardi yok. Oktay Ercan ve Dursun Özbek var. Gizli şekilde yürütülüyor. Zaten Bruno Fernandes ihtimali zordu. Arabistan'dan teklif gelmesine rağmen Manchester United'da kalmak istiyor. Musiala geçen sene sadece 15 maça çıkabildi. Oyuncunun yeniden form tutması çok zor bu yüzden Galatasaray'a kiralayıp kendine gelmesi sağlanabilir. Musiala gelirse Türkiye'ye gelmiş bonservis değeri en yüksek futbolcu olacak. Değeri 100M€. Osimhen geldiğinde 75M€ değeri vardı. Galatasaray oyuncunun maaşını verebilir. Bayern Münih satın alma opsiyonu kesinlikle koymayacak. O yüzden ben bu transferin olma ihtimalini çok yüksek görüyorum."