Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu: Fenerbahçe 2. torbada
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinin bir bölümü belli oldu.Sitemizi Haberler'de takip edin
UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off'unda Portekiz'in Benfica takımına yenilerek elenen ve UEFA Avrupa Ligi'ne geçen Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinin bir bölümü belli oldu.
Fenerbahçe'nin tüm muhtemel rakipleri, bu akşam oynanacak play-off turu rövanş maçlarıyla belirlenecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü yapılacak ve saat 14.00'te başlayacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde belli olan muhtemel rakipleri şöyle:
1.Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa
2.Torba: FENERBAHÇE, Kızılyıldız, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic
3.Torba: Basel, Freiburg, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, Bologna
4.Torba: Celta Vigo, Stuttgart, Go Ahead Eagles, Brann