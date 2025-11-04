Fenerbahçe'nin maçına Hollandalı hakem

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya takımı Viktoria Plzen ile karşılaşacak.

Çekya'daki maç perşembe günü oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak.

UEFA maçın hakemini açıkladı.

HOLLANDALI LİNDHOUT YÖNETECEK

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında 6 Kasım Perşembe günü deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynayacağı mücadelede Hollandalı hakem Allard Lindhout düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Lindhout'un yardımcılıklarını Hollanda Futbol Federasyonundan Rogier Honig ve Johan Balder yapacak.

Ajax Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hollandalı Jannick Van Der Laan olacak.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçta 2 galibiyet alırken, 1 kez de yenildi. 6 puanla 14. sırada bulunuyor.

Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ise 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlikte 7 puan topladı. 5. sırada yer alıyor.