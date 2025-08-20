Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Benfica Kerem Aktürkoğlu kararını açıkladı

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Benfica Kerem Aktürkoğlu kararını açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe - Benfica maçı öncesi ilk 11'ler açıklandı. Benfica teknik direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'na ilk 11'de şans verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya gelecek.

MAÇI DANIEL SIEBERT YÖNETECEK

Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşmayı, Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetecek.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Mücadelenin başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Benfica teknik direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen Kerem Aktürkoğlu'na ilk 11'de şans verdi. İşte ilk 11’ler:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.

Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Enzo, Richard Rios, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Taraflar arasındaki rövanş mücadelesi ise 27 Ağustos Çarşamba günü Estadio De Luz’da oynanacak. Karşılaşmada ilk düdük TSİ 22.00’de çalacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

