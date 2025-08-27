Fenerbahçe'nin ilk 11'i açıklandı: Mourinho'dan büyük sürpriz

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya gelecek.

SLAVKO VINCIC DÜDÜK ÇALACAK

Estadio De Luz’da oynanacak olan mücadele TSİ 22.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Galatasaray – Fenerbahçe derbisinden de tanınan Slavko Vincic yönetecek.

LIVAKOVIC SÜRPRİZİ

Karşılaşmanın başlamasına az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Jose Mourinho, kalede bu sezon ilk defa Dominik Livakovic'e şans verdi.

Benfica: Trubin, Dahl, Otamendi, Antonio Silva, Dedic, Enzo Barrenechea, Barreiro, Rios, Kerem Aktürkoğlu, Aursnes, Pavlidis



Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.