Fenerbahçe'nin ilk 11'i açıklandı: Mourinho'dan büyük sürpriz
Yayınlanma:
Benfica'ya konuk olacak Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Jose Mourinho bu sezon ilk kez kalede Dominik Livakovic'e şans verdi.Sitemizi Haberler'de takip edin
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya gelecek.
SLAVKO VINCIC DÜDÜK ÇALACAK
Estadio De Luz’da oynanacak olan mücadele TSİ 22.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Galatasaray – Fenerbahçe derbisinden de tanınan Slavko Vincic yönetecek.
LIVAKOVIC SÜRPRİZİ
Karşılaşmanın başlamasına az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Jose Mourinho, kalede bu sezon ilk defa Dominik Livakovic'e şans verdi.
Benfica: Trubin, Dahl, Otamendi, Antonio Silva, Dedic, Enzo Barrenechea, Barreiro, Rios, Kerem Aktürkoğlu, Aursnes, Pavlidis
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.
