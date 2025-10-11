Fenerbahçe'nin hocası neden yenildiklerini açıkladı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague’in üçüncü maçında Kızılyıldız’a yenildi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertli takım 86-81 kaybetti.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, yenilginin nedenini açıklarken, dikkat çeken ifadeler kullandı:

"Öncelikle Kızılyıldız’ı tebrik ediyorum. Çok kötü bir ilk yarıdan sonra konuşmak gerçekten zor. Kesinlikle kendimizde değildik ve çok kötü kararlar verdik. Şut atmamız gerekirken topu sürdük ve atmadık.

Fenerbahçe'de bir mağlubiyet daha

Kızılyıldız buraya çok zor durumda geldi. Antrenörleri değişti ve iki yeni oyuncu vardı. Bize karşı motive bir şekilde geleceklerini biliyorduk. İkinci yarıda yine denedik, elimizden geleni yaptık. Kısa rotasyonda ne kadar iyi gözüksek bile beş oyuncu yeterli olmuyor.

Sezonun henüz başında bazı oyunculara daha çok süre vermem gerekiyor ve bu da beni sakatlıklardan dolayı endişelendiriyor."