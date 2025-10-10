Fenerbahçe'de bir mağlubiyet daha

EuroLeague’nin 3. haftasında son şampiyon Fenerbahçe Beko sahasında Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler parkeden 86-81’lik mağlubiyetle ayrıldı.

İKİNCİ KEZ MAĞLUBİYET

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, ligdeki 2. mağlubiyetini yaşamış oldu. Kızılyıldız ise ilk kez kazandı.

DETAYLAR

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Hugues Thepenier (Fransa)

Fenerbahçe Beko: Hall 9, Horton-Tucker 19, Colson 19, Jantunen 15, Birch 1, Baldwin 8, Melli 2, Onuralp Bitim, Metecan Birsen 2, Tarık Biberovic 3, Melih Mahmutoğlu 3

Kızılyıldız: Miller-McIntyre 10, Carter 15, Kalinic 2, Moneke 20, Motiejunas 13, Izundu 5, Nwora 11, Ojeleye, Yago 9, Davidovac 1

1. Periyot: 17-25

Devre: 30-43

3. Periyot: 48-56

Beş faulle çıkan oyuncu: 36.54 Melli (Fenerbahçe Beko), 38.15 Kalinic (Kızılyıldız)