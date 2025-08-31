Fenerbahçe'nin hamlesi Galatasaray'ı karıştırdı

Galatasaray, kaleci transferini yapmak için uzun süredir çaba sarfediyor, Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'u almak için uğraşıyordu.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk da Çaykur Rizespor maçından sonra "Görüşmelerimiz sürüyor. Bu gece bizim için uzun geçecek. Gidip çalışacağız. Çok da süre kalmadı. Bir kaleci kesinlikle kadromuza katacağız” demişti.

Ancak Galatasaray'a sürpriz olabilecek bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

İtalyan gazeteci Fabrizo Romano, Fenerbahçe'nin Ederson transferi için Manchester City ile temasa geçtiğini duyurdu.

İngiliz kulübü Galatasaray'ın yaptığı 10 milyon euroluk teklifi kabul etmemişti. Şimdi de Fenerbahçe ile görüşmeye başladığı belirtildi.

Galatasaray'ın bu gelişme karşısında alacağı kararın merakla beklendiği ifade edildi.