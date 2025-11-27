Fenerbahçe'nin Ferencvaros maçı ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe'nin Ferencvaros maçı ilk 11'i belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Ferencvaros'u konuk edecek olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Ferencvaros'u konuk edecek.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ BURGOS

Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo De Burgos yönetecek.

Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Mendiola yapacak.

VAR koltuğunda Cesar Soto oturacak. AVAR'da ise Daniel Trujillo olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe - Ferencvaros maçının ilk 11'leri belli oldu:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe Demir, Skriniar, Brown, Talisca, Asensio, Alvarez, Oğuz, Kerem, En-Nesyri

Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Varga, Yusuf

FENERBAHÇE'NİN FORMU

Sarı-lacivertliler, oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan topladı.

