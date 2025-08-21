Fenerbahçe'nin eski oyuncusu hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Fenerbahçe camiası eski basketbolcusu Hüseyin Kozluca'nın vefat ettiği haberini sosyal medya hesabından paylaştı.

Türk basketbolunun duayen isimlerinden Hüseyin Kozluca’nın vefatı, spor camiasında derin bir üzüntü yarattı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın eski oyuncusu olan Kozluca, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Kozluca’yı “Basketbol tarihimizin ve Sarı Miras’ımızın en önemli isimlerinden biri” olarak tanımlayarak, ailesine ve tüm basketbol camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

huseyin-kozluca.webp

Hüseyin Kozluca, yalnızca Fenerbahçe için değil, Türk basketbolunun gelişim süreci için de önemli bir figürdü.

Hüseyin Kozluca, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın tarihindeki önemli başarıların şekillenmesinde etkili oldu.

Kozluca hem oyunculuğu hem de karakteriyle iz bırakan bir isimdi.
İşte Kozluca’nın Sarı-Lacivertli camiadaki rolüne dair öne çıkan noktalar:

Fenerbahçe’deki kariyeri:

İlk yıllar: Basketbola Fenerbahçe’de başladı ve 3 yıl genç takımda oynadı.

Dönüş ve liderlik: 1956’da Galatasaray’a transfer oldu, ancak 1963’te Fenerbahçe’ye geri döndü ve tam 9 yıl boyunca A takımda forma giydi.

Jübile: 1972 yılında aktif basketbol kariyerine Fenerbahçe formasıyla veda etti.

Bireysel başarıları:

Sayı kralı: 1969 yılında Türkiye Ligi’nde 736 sayı ile sayı kralı oldu.

Milli takımda etkisi: 86 kez milli formayı giydi, 4 kez kaptanlık yaptı ve toplamda 751 sayı kazandırdı.

Fenerbahçe tarihindeki yeri:

Kozluca, Fenerbahçe’nin basketbolda kurumsallaşma sürecinde ve Sarı Miras’ın oluşmasında sembol isimlerden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Spor
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Başakşehir evinde mağlup
Başakşehir evinde mağlup
PFDK'dan Amedspor'a ceza yağdı: 12 maç men edildi
PFDK'dan Amedspor'a ceza yağdı: 12 maç men edildi