Fenerbahçe'nin eski oyuncusu hayatını kaybetti

Türk basketbolunun duayen isimlerinden Hüseyin Kozluca’nın vefatı, spor camiasında derin bir üzüntü yarattı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın eski oyuncusu olan Kozluca, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Kozluca’yı “Basketbol tarihimizin ve Sarı Miras’ımızın en önemli isimlerinden biri” olarak tanımlayarak, ailesine ve tüm basketbol camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Hüseyin Kozluca, yalnızca Fenerbahçe için değil, Türk basketbolunun gelişim süreci için de önemli bir figürdü.

Hüseyin Kozluca, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın tarihindeki önemli başarıların şekillenmesinde etkili oldu.

Kozluca hem oyunculuğu hem de karakteriyle iz bırakan bir isimdi.

İşte Kozluca’nın Sarı-Lacivertli camiadaki rolüne dair öne çıkan noktalar:

Fenerbahçe’deki kariyeri:

İlk yıllar: Basketbola Fenerbahçe’de başladı ve 3 yıl genç takımda oynadı.

Dönüş ve liderlik: 1956’da Galatasaray’a transfer oldu, ancak 1963’te Fenerbahçe’ye geri döndü ve tam 9 yıl boyunca A takımda forma giydi.

Jübile: 1972 yılında aktif basketbol kariyerine Fenerbahçe formasıyla veda etti.

Bireysel başarıları:

Sayı kralı: 1969 yılında Türkiye Ligi’nde 736 sayı ile sayı kralı oldu.

Milli takımda etkisi: 86 kez milli formayı giydi, 4 kez kaptanlık yaptı ve toplamda 751 sayı kazandırdı.

Fenerbahçe tarihindeki yeri:

Kozluca, Fenerbahçe’nin basketbolda kurumsallaşma sürecinde ve Sarı Miras’ın oluşmasında sembol isimlerden biri olarak kabul ediliyor.