Fenerbahçe'nin eski başkan adayı vefat etti

Fenerbahçe’nin 2021 yılında gerçekleştirilen kongrede Ali Koç’a karşı başkan adaylığını açıklayıp daha sonra geri çeken başkan adayı Eyüp Yeşilyurt vefat etti.

YETERLİ İMZAYI TOPLAYAMAMIŞTI

1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eyüp Yeşilyurt, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Yeterli imzayı toplayamayan Yeşilyurt, resmi aday olarak seçime girememiş ve yapılan seçimli kongreye tek aday olarak giren Ali Koç ikinci defa Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı seçilmişti.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

Yeşilyurt için başsağlığı mesajı paylaşan Fenerbahçe’nin paylaşımı şu şekilde:

“Kulübümüzün 13445 sicil numaralı üyesi Eyüp Yeşilyurt vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 4 Mayıs Pazartesi günü (Bugün) ikindi namazını müteakip Yakacık Ulu Camii'nden kaldırılacaktır. Eyüp Yeşilyurt’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.”