Fenerbahçe'nin başındaki hoca belli oldu: İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe ilk 11'leri

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun görevden alınmasının ardından ilk maçına bu akşam Ankara'da çıkacak. Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, görevden alınan teknik direktör Jose Mourinho'nun ardından ilk maçına bu akşam Ankara'da çıkacak.

Sarı lacivertli takım, Süper Lig'de 4. hafta maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Sarı lacivertli takımı Ankara'da sahaya antrenör Zeki Murat Göle çıkaracak.

Göle'nin ilk 11'i belirlediği öğrenildi. Sakatlıkları nedeniyle Becao, Cenk Tosun, Mert Hakan, Jhon Duran ve Semedo forma giyemeyecek.

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE 11'LERİ

Karşılaşmanın muhtemel 11'leri de belli oldu. Takımların sahaya şu kadrolarıyla çıkmaları bekleniyor:

Gençlerbirliği: Gökhan, Hanousek, Goutas, Thalisson, Pereira, Oğulcan, Zuzek, Abdürrahim, Traore, Göktan, Metehan.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, İrfan Can, Oğuz Aydın, Talisca, En-Nesyri.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

