Fenerbahçeli yıldız milli takımda sakatlandı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, Polonya-Hollanda maçında sakatlandı ve mücadeleye devam edemedi.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Polonya, sahasında Hollanda ile karşılaştı.

Polonya-Hollanda maçından Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

SZYMANSKI SAKATLANDI!

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, mücadelenin 13. dakikasında sakatlandı ve maça devam edemedi.

Szymanski'nin yerine Kapustka oyuna dahil oldu.

Kokoskov: Her zaman her maça hazırızKokoskov: Her zaman her maça hazırız

POLONYA'NIN HEDEFİ DÜNYA KUPASI

Polonya, G grubunda 13 puanla 2. sırada yer alıyor.

Lider Hollanda'nın ise 16 puanı bulunuyor.

SZYMANSKI'NIN SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe’nin orta sahası Sebastian Szymański, 2025-2026 sezonunda şu ana kadar inişli çıkışlı bir performans sergiledi.

Polonyalı futbolcu, bu sezon lig ve Avrupa maçları dahil olmak üzere toplam 20 maça çıktı ve bu maçlarda 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

