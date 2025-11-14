Fenerbahçeli yıldız milli takımda sakatlandı
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, Polonya-Hollanda maçında sakatlandı ve mücadeleye devam edemedi.
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Polonya, sahasında Hollanda ile karşılaştı.
Polonya-Hollanda maçından Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
SZYMANSKI SAKATLANDI!
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, mücadelenin 13. dakikasında sakatlandı ve maça devam edemedi.
Szymanski'nin yerine Kapustka oyuna dahil oldu.
POLONYA'NIN HEDEFİ DÜNYA KUPASI
Polonya, G grubunda 13 puanla 2. sırada yer alıyor.
Lider Hollanda'nın ise 16 puanı bulunuyor.
SZYMANSKI'NIN SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe’nin orta sahası Sebastian Szymański, 2025-2026 sezonunda şu ana kadar inişli çıkışlı bir performans sergiledi.
Polonyalı futbolcu, bu sezon lig ve Avrupa maçları dahil olmak üzere toplam 20 maça çıktı ve bu maçlarda 2 gol atarken 1 de asist yaptı.
