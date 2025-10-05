Fenerbahçeli yıldız milli takım kadrosundan çıkarıldı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı file bekçisi Ederson, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı.

YERİNE JOHN VICTOR KADROYA ALINDI

Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Ederson'un yerine John Victor kadroya dahil edildi.

APAR TOPAR MR ÇEKİLDİ

Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de Ederson'un ağrıları nedeniyle sabah saatlerinde MR'a alındığı aktarılmıştı. Ederson'un Samsunspor karşısında forma giyip giymeyeceği maç saatinde belli olacak.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT DA YOK

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat da kadroya alınmamıştı. Olası bir sakatlık halinde Tarık Çetin forma giyecek.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan Samsunspor - Fenerbahçe mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.