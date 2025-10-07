Fenerbahçeli Murat Ülker'den taraftarları gülümseten Aziz Yıldırım paylaşımı

Fenerbahçeli Murat Ülker'den taraftarları gülümseten Aziz Yıldırım paylaşımı
Yayınlanma:
Yıldız Holding'in “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergisi” Trabzon'da ziyarete açıldı. İlk ziyaretçi Vali Aziz Yıldırım olurken Murat Ülker de yapılan paylaşıma yer verdi. Vali Aziz Yıldırım'ın ismi nedeniyle paylaşım Fenerbahçeli taraftarlar tarafından ironik bulundu.

Fenerbahçeli iş adamı Murat Ülker’in yönetim kurulu üyeliğini yaptığı Yıldız Holding’in sahip olduğu eserlerden düzenlenen “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergisi” Trabzon’da ziyarete açıldı.

Serginin ilk ziyaretçisi Trabzon Valisi Aziz Yıldırım oldu. Trabzon Valiliği’nden ziyarete dair yapılan paylaşımda “Vali Aziz Yıldırım ‘Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar’ Sergisini Gezdi Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu’nda yer alan nadide hüsn-i hat eserlerinin bir araya getirildiği “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergisi”, Trabzon’da ziyarete açıldı. Her biri birbirinden kıymetli hattatların imzasını taşıyan eserlerin yer aldığı sergi, 1 Ekim tarihinde Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Vali Aziz Yıldırım, sergiyi gezerek eserleri inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Yıldırım, İslam sanatının en zarif örneklerinden biri olan hüsn-i hattın geçmişten günümüze taşıdığı estetik anlayışın önemine dikkat çekerek, bu değerli koleksiyonun Trabzon’da sanatseverlerle buluşturulmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti” denildi.

MURAT ÜLKER’DEN AZİZ YILDIRIM PAYLAŞIMI

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker de Aziz Yıldırım için yapılan paylaşıma sosyal medyasında yer verdi.

ekran-goruntusu-2025-10-07-195356.png

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR İRONİK BULDU

Vali Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe eski başkanı ile aynı ismi taşıması ve Fenerbahçeli Murat Ülker’in sosyal medyasında yer alması sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ironik bulundu.

Fenerbahçe'nin şampiyonluğu neden hak etmediğini açıkladıFenerbahçe'nin şampiyonluğu neden hak etmediğini açıkladı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

