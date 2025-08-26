Fenerbahçeli Çağrı Muğlaspor'a imzayı attı

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Muğlaspor, Fenerbahçe'den transfer yaptı.

MUĞLASPOR FENERBAHÇELİ ÇAĞRI'YI KİRALADI

Fenerbahçe forması giyen 19 yaşındaki santrfor oyuncusu Çağrı Fedai, 2025-2026 sezonunda kiralık olarak Muğlaspor'da ter dökecek.

Çağrı Fedai Fenerbahçe formasıyla

ÇAĞRI'NIN FUTBOL KARİYERİ

Futbol kariyerine Göztepe altyapısında başlayan Çağrı Fedai, Fenerbahçe'de profesyonel oldu.

1.88 boyundaki futbolcu, daha sonra Gençlerbirliği ve Menemen FK'da kiralık olarak forma giydi.

Santrforun yanı sıra kanatlarda da görev alabilen genç futbolcu, fizik gücü ve gol yollarındaki becerisi ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Çağrı Fedai Muğlaspor formasıyla poz verdi

''BANA GÜVENENLERİ MAHÇUP ETMEYECEĞİM''

Muğlaspor Kulüp Binası'nda genç futbolcu için imza töreni düzenlendi.

Törende açıklamalarda bulunan Çağrı, “Burada kendimi geliştirmek, formamı en iyi şekilde terletmek ve takımıma katkı sağlamak istiyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle sezonu en iyi şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum. Sahada her şeyimi vererek bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim.” ifadelerini kullandı.