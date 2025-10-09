Fenerbahçeli 3 taraftar cinayetten aranıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Fenerbahçe’nin Feyenoord ile oynadığı deplasman karşılaşmasının ardından yaşanan şiddet olayları, uluslararası bir soruşturmanın konusu haline geldi.

Hollanda polisi, üç Fenerbahçe taraftarının karıştığı olayla ilgili cinayete teşebbüs suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Feyenord maçı sonrası yaşanacakları açıkladı

Maç sonrası stadyumdan çıkış esnasında iki takım taraftarları arasında arbede yaşanmaması için güvenlik bariyerleri kurulmuştu.

Ancak üç Fenerbahçe taraftarı, bariyerin üzerinden Feyenoord tribününe beton tabanlı bir direk fırlattı. Direk, bir Feyenoord taraftarının başına isabet etti.

Olayda yaralanan Feyenoord taraftarı şiddetli beyin sarsıntısı geçirdi, elinde kırık oluştu ve ışığa karşı hassasiyet nedeniyle çalışamaz ve araç kullanamaz hale geldi. Hollanda basını, mağdurun iki ay boyunca iş göremez durumda olduğunu aktardı.

POLİS ARAMAYI SÜRDÜRÜYOR

Şüphelilerden üçünün hala arandığı ve Fenerbahçe taraftarı oldukları bildirildi. Rotterdam polisi, Türk makamlarıyla iş birliği içinde soruşturmayı sürdürüyor.