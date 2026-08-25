Fenerbahçe'den tamamen koptu: Yeni takımına imzayı attı

Fenerbahçe her sezon kiralık gönderiyordu. Sonunda Fenerbahçe'den tamamen kaptı. Yeni takımına imzayı attı. 3 yıllığına transfer oldu.

Alanyaspor, Fenerbahçe'den 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir'i 3 yıllığına kadrosuna kattı. Emre Demir, son 3 sezondur kiralık olarak gönderiliyordu.

İmza töreninde konuşan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Emre Demir'in genç ve yetenekli bir oyuncu olduğunu söyledi. Emre Demir'in Kayserispor'da iyi bir çıkış yakaladıktan sonra Barcelona ve Fenerbahçe'de forma giydiğini belirten Çavuşoğlu, oyuncunun Alanyaspor'da yeniden çıkış yakalayacağına inandığını ifade etti.

Çavuşoğlu, "Emre'nin yaşı daha genç, 22 yaşında. Yeteneğini, futbol kalitesini, futbol bilgisini hepimiz biliyoruz ama tabii bir çıkışa ihtiyacı var. Emre'nin burada yeniden iyi bir çıkış yakalayacağını, kariyerine ulaşacağını, hem kulübümüze katkı sağlayacağını hem de kendi açısından çok iyi bir yere geleceğine inanıyoruz" dedi.

HEDEFİ TEKRAR AVRUPA

Emre Demir de Alanyaspor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Çünkü Alanyaspor'da birçok oyuncunun çıkış yakaladığını biliyorum. Benim için de bir fırsat olduğunu düşündüm. Hemen teklifi kabul ettim. Umarım burada istediğim gibi bir çıkışı yakalayıp tekrardan Avrupa'ya gitmek isterim" diye konuştu.



Emre Demir, taraftarların desteğiyle sezonu daha üst sıralarda tamamlamak istediklerini belirterek, "Alanyaspor, gerçekten lige çok iyi başladı. Taraftarımızın desteğiyle bu sene inşallah daha üst sıralara oynarız. Daha iyi bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz. İnşallah istediğimiz gibi geçer. Taraftarın da her maçta bizi desteklemelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Emre Demir, kendisini 3 yıllığına Alanyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Geçen sezon Sakaryaspor forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 32 maçta 5 gol kaydetti.