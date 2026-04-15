Fenerbahçe'den sürpriz TFF kararı: Her hafta uygulanacak

Süper Lig'de son viraja girilirken Fenerbahçe yönetimi sürpriz bir karar aldı. Sarı Lacivertliler maçlar biter bitmez soluğu Riva'da alacak!

Süper Lig’de bitime 5 hafta kala lider Galatasaray ile puan farkını 2’ye indiren Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında işi şansa bırakmak istemiyor.

RİVA’DA ÖZEL GÖRÜŞME

Kayserispor maçının ardından Başkan Sadettin Saran önderliğinde Riva’ya giden Fenerbahçe yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu’na şikayetlerini dosya halinde sundu.whatsapp-image-2026-04-15-at-09-12-08.jpegÖzellikle Makarov’un Guendouzi’ye kafa atmasına rağmen kırmızı kart görmemesi, kulübün en önemli itiraz başlıklarından biri oldu.

HER HAFTA ZİYARET VE İNCELEME

Sarı-lacivertli yönetim, bundan sonraki süreçte en ufak hakem hatasını kabul etmeyeceklerini TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz’a iletti. Sezon sonuna kadar Riva ziyaretlerinin her hafta düzenli olarak devam edeceği öğrenildi.

2024/11/08/hbfb.jpgTORUNOĞULLARI AÇIKLADI

Futboldan Sorumlu Yönetici Ertan Torunoğulları, ziyaretin ayrıntılarını şu sözlerle aktardı:
Federasyonumuzu ziyaret ettik, bundan sonra da edeceğiz. Kayserispor maçındaki pozisyonları konuştuk. Sürekli temas halindeyiz. Son 5 haftaya girdik, sadece Fenerbahçe için değil tüm takımlar için kritik bir dönem. VAR odasında iki kulübün temsilcilerinin bulunması gerektiğini daha önce gündeme getirdik. Beşiktaş ve Kayserispor maçında federasyon kabul etti ancak diğer takımlar istemedi. Federasyon sıcak bakıyor, umarım bundan sonraki maçlarda olur.

YABANCI VAR TALEBİ

Fenerbahçe yönetimi ayrıca Galatasaray derbisinde orta hakem olmasa da VAR’ın yabancı olmasını talep etti. Bu isteğin TFF’ye resmi olarak iletildiği belirtildi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA GERİLİM

Fenerbahçe’nin TFF’ye yönelik düzenli ziyaret kararı, şampiyonluk yarışının tansiyonunu daha da yükseltti. Sarı - Lacivertliler, son haftalarda hakem kararlarının titizlikle takip edilmesini istiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

