Erzurumspor FK camiasında büyük acı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal’ın annesi, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merhumenin cenazesi, 16 Nisan 2026 Perşembe günü İstanbul Üsküdar’daki Büyük Çamlıca Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

CAMİADAN TAZİYE

Vefat haberi, Dal ailesi ve Erzurumspor camiasında derin üzüntüye yol açtı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanımız Ahmet Dal kardeşimin kıymetli validesinin vefatını teessürle öğrendim. Hacı Teyzemize Cenab-ı Allah’tan rahmet; kıymetli ailesine, yakınlarına ve Başkanımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun” ifadelerine yer verdi.

TFF'DEN MESAJ

TFF yayınladığı mesajda, "TFF 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal’ın annesinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet; başta Sayın Ahmet Dal olmak üzere tüm ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Erzurumspor FK camiasına sabır ve başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.