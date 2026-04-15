TFF'den Erzurumspor'a başsağlığı mesajı

Yayınlanma:
Süper Lig mücadelesi vere TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor'da başkan Ahmet Dal'ın acı günü! TFF resmi internet sitesinden başsağlığı mesajı yayınladı.

Erzurumspor FK camiasında büyük acı!
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal’ın annesi, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Merhumenin cenazesi, 16 Nisan 2026 Perşembe günü İstanbul Üsküdar’daki Büyük Çamlıca Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

CAMİADAN TAZİYE

Vefat haberi, Dal ailesi ve Erzurumspor camiasında derin üzüntüye yol açtı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanımız Ahmet Dal kardeşimin kıymetli validesinin vefatını teessürle öğrendim. Hacı Teyzemize Cenab-ı Allah’tan rahmet; kıymetli ailesine, yakınlarına ve Başkanımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun” ifadelerine yer verdi.

TFF'DEN MESAJ

TFF yayınladığı mesajda, "TFF 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal’ın annesinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet; başta Sayın Ahmet Dal olmak üzere tüm ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Erzurumspor FK camiasına sabır ve başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Tek çatı altında 18 bin kişi yaşıyor: Kuryeler girmeye korkuyor
Tek çatı altında 18 bin kişi yaşıyor
Kuryeler girmeye korkuyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Spor
Dünyanın en iyi 15 kalecisini açıkladılar: Süper Lig'den yalnız 1 isim girdi
Dünyanın en iyi 15 kalecisini açıkladılar: Süper Lig'den yalnız 1 isim girdi
Petkovic'ten kötü haber geldi
Petkovic'ten kötü haber geldi
Kalbini bıraktı da gidiyor: Duygusal sözlerle veda etti
Kalbini bıraktı da gidiyor: Duygusal sözlerle veda etti