Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk iddiası: Herhalde belirlenmiş

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Gaziantepz FK'dan istifa eden teknik direktör Burak Yılmaz'ın açıklamalarını değerlendirirken, "Yüzde yüz haklı" dedi.

Çizgili kazağıyla çıktı "Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı?" diye sorup "Hadi eyvallah" diyerek çekti gitti

Toroğlu, "Burak’ın son yaptığı konuşmayı dinledim. Gördüğüm kadarıyla yüzde yüz haklı. Bunu yazıyla verseydi anlayamazdım ama kameralar döndü mü gözler yalan söylemez" ifadelerini kullandı.

"BURAK'A ARTIK İŞ VERMEZLER"

Erman Toroğlu, Sözcü'deki habere göre şunları söyledi:

"Bu konuşmayı dinledikten sonra şöyle bir düşündüm, Burak Türkiye’de gemileri yakmış. Neden? Bu TFF olduğu müddetçe Burak’a Türkiye’de hiçbir kulüp iş vermez. Başarısız olduğu için mi? Hayır. Bütün kulüpler federasyondan korkarlar. Bunlardan sonra Burak’a iş verecek cesarette bir kulüp var mı bilemiyorum. Verirlerse ‘Helal olsun’ derim. Burak’ı dinleyince bu işlerin organize yapıldığı gözüküyor. Eğer öyleyse ligde de şampiyonluk herhalde belirlendi. Söyleyin de kurtulalım! Burak konuştuktan sonra hâlâ suspus oluyorsanız insanın aklına bin tane şey geliyor."