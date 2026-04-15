Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk iddiası: Herhalde belirlenmiş

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Burak Yılmaz'ın söylediklerinde haklı olduğunu belirterek, "Burak’ı dinleyince bu işlerin organize yapıldığı gözüküyor. Eğer öyleyse ligde de şampiyonluk herhalde belirlendi. Söyleyin de kurtulalım" dedi.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Gaziantepz FK'dan istifa eden teknik direktör Burak Yılmaz'ın açıklamalarını değerlendirirken, "Yüzde yüz haklı" dedi.

Toroğlu, "Burak’ın son yaptığı konuşmayı dinledim. Gördüğüm kadarıyla yüzde yüz haklı. Bunu yazıyla verseydi anlayamazdım ama kameralar döndü mü gözler yalan söylemez" ifadelerini kullandı.

"BURAK'A ARTIK İŞ VERMEZLER"

Erman Toroğlu, Sözcü'deki habere göre şunları söyledi:
"Bu konuşmayı dinledikten sonra şöyle bir düşündüm, Burak Türkiye’de gemileri yakmış. Neden? Bu TFF olduğu müddetçe Burak’a Türkiye’de hiçbir kulüp iş vermez. Başarısız olduğu için mi? Hayır. Bütün kulüpler federasyondan korkarlar. Bunlardan sonra Burak’a iş verecek cesarette bir kulüp var mı bilemiyorum. Verirlerse ‘Helal olsun’ derim. Burak’ı dinleyince bu işlerin organize yapıldığı gözüküyor. Eğer öyleyse ligde de şampiyonluk herhalde belirlendi. Söyleyin de kurtulalım! Burak konuştuktan sonra hâlâ suspus oluyorsanız insanın aklına bin tane şey geliyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

