Çizgili kazağıyla çıktı "Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı?" diye sorup "Hadi eyvallah" diyerek çekti gitti

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor'a yenildikleri maçtan sonra verdi veriştirdi.

Dikkat çeken çizgili kazağı ile basın toplantısına çıkan Yılmaz, "Çaykur Rizespor'dan ziyade hakemi tutamadık. Hakemin ikinci golde yaptığı yazık günah. Bu insanların emeği çalınıyor. Kazanmaya yakın olan bizdik. Trabzonspor'da ofsayttan yediğimiz gol, bugün yediğimiz ikinci gol. Yüzde yüz fauldü. 1-0 öne geçtikten sonra hakem Ozan Ergün, tatlı tatlı doğramalarını yaptı. Aut olan pozisyonu korner verdi" dedi.

"FERHAT GÜNDOĞDU DOKUNULMAZ MI?"

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı burada? Neler geldi, neler geçti. İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş'la istedikleri gibi oynatıyorlar, indiriyorlar. Devre arasında Fuat Göktaş beni aradı. Antalya'da kamptayken dedi ki 'bir tane Burak Yılmaz bahis oynamış' dedi. Ne diyorsun abi? dedim. Ben, 2011-2012'yi yaşamışım. Bu bahis olayı 'benim karın ağrım' dedim ve telefonu kapattım. Aradan 15 dakika sonra beni Fuat Göktaş tekrar geri aradı. Dedi ki 'özür dilerim, yanlış Burak Yılmaz'mış, Iğdır'da birisiymiş, çıkarttırdım' dedi. Benim alnım açık, başım dik. Nasıl bahis oynanır, nereden oynanır, ne yapılır? Ben bilmem öyle şeyleri ki ihtiyacım da yok, takdir edersiniz.

Ondan sonra ben gerekli yerleri aradım. Başkanı aradım, karıştı ortalık. Ondan 3 gün sonra Kocaelispor maçında Burak Pakkan hiçbir şey yokken beni attı. Atılana kadar hiçbir şey yapmadım. Ama atıldıktan sonra verdiğim tepki hatalıydı. Neden haksız atıldım? Ondan sonra Fuat Göktaş'ı aradım, yanlış konuştum. Çünkü bana yoklama çektiler. Ben miyim diye acaba? Ondan sonra da bugüne kadar beni her maçta doğradılar. Federasyon bunu yapıyor. 'Bahis oynayanları çıkarttırdım' dedi bana. Demediyse Allah şahidim olsun. Ama ben Kocaelispor maçından sonra açtığım telefonda yanlış kelimeler kullandım Fuat Göktaş'a. O da benim hatam. Ama ondan sonra bana, Gaziantepspor'a gereğini yaptılar. Her maçta beni doğradılar. Bu böyledir. Federasyon bu şekilde ilerliyor.

Burak Yılmaz maç biter bitmez istifa etti

Merkez Hakem Kurulu başkanı kötü. Niye gitmiyor? Nedir dokunulmazlığı? Kimler geldi, kimler geçti? Bu hakemler çok kötü. Galatasaray da şikayet etti. Karagümrük de şikayetçi. Nasıl düzelecek? Ahbap çavuş ilişkisiyle gidiyor, düzelmez. Ben istifa ediyorum bugün. Bıktım çünkü. Burada bir adaletsizlik var. Burada bir terbiyesizlik var. Burada bir hak yeme var. Bunu bir tek ben söyleyebiliyorum. Çünkü benim alnım açık. Alengirli işlerim yoktur, Allah'ıma şükürler olsun. Ama bu böyle gitmez. A Milli Takımımızı Dünya Kupası'na götürdüler. Başımızın üstünde yeri var. Türk futbolu nereye gidiyor? Dibe çöküyor, herkes hakemi konuşuyor.

Konuşmalar oluyor, 'Burak Yılmaz para alıyor.' Ben para almıyorum Gaziantep'ten. Çok cüzi bir rakam alıyorum. Oyuncularım için çok fedakarlık yaptım. Maaşları yatsın, primleri yatsın diye çok fedakarlık yaptım. Ama kendi içlerindeki çatışmalardan dolayı beni çok kırdılar. Bir söz verdim. Sözün esiri oldum. Başkanım çok ağır ameliyat geçirdi, 'seni bırakmayacağım' dedi. Bu hakemlerle olmaz. Şampiyon olan da içine sinmez. Küme düşen de içine sinmez. Bu federasyon başkanıyla olmaz. Bu federasyonla olur mu? Allah razı olsun Dünya Kupası'na götürdüler. Saygı duyuyorum. Bana ceza verecekler, istediklerini versinler. Birilerinin bunu söylemesi lazım. Doğruyu söylemesi lazım."

Yılmaz, basın toplantısını "Hadi eyvallah" diyerek bitirdi ve gitti.