Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 79. dakikada Laçi ve 81. dakikada Sowe attı.

Gaziantep FK'nın tek golü 23. dakikada Bayo'dan geldi.

BURAK YILMAZ İSTİFA ETTİ

Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz görevinden istifa etti.

Çaykur Rizespor yenilgisi sonrası konuşan Yılmaz, ''Bu ülkede herkes hakemlerden şikayetçi. Ben çok sıkıntılı bir durum yaşadım federasyonla. Gaziantep FK ile ilgili hatalar çok fazla oluyor. Birazdan basın toplantısında konuşacağım. Çünkü istifa ediyorum. Ben bugüne kadar gitmediysem başkana verdiğim sözden dolayı kaldım. Başkanımız çok önemli bir ameliyat geçirdi o yüzden görevime devam ettim ama bugün itibariyle görevi bırakacağım." dedi.

''ONU KİM KORUYOR?''

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili flaş ifadeler kullanan Burak Yılmaz, ''MHK Başkanı, Ali Kıran baş kesen gibi; keyfi yerinde. Onu kim koruyor? Bu MHK Başkanına neden dokunulmuyor?'' ifadelerini kullandı.