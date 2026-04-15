Ankaragücü için çıkış planını açıkladı

Ankaragücü Teknik Direktörü Recep Karatepe, kulübün içinde bulunduğu süreci ve gelecek planlarını canlı yayında değerlendirdi.

Başkent'in köklü kulübü Ankaragücü'nde gözler şimdiden yeni sezona çevrildi.
Transfer yasağına rağmen genç oyunculara dayalı bir kadro oluşturduklarını belirten Ankaragücü Teknik Direktörü Recep Karatepe, “Bu süreci doğru değerlendirirsek uzun vadede çok daha sağlam bir yapı ortaya çıkar” dedi.

TRİBÜNLERİN DESTEĞİ

Son maçta 20 bine yakın taraftarın tribünleri doldurduğunu hatırlatan Karatepe, bu atmosferin takıma büyük güç verdiğini vurguladı.

“İSTİKRAR BAŞARIYI GETİRECEK”

Ekonomik yapının düzelmesi ve istikrarın sürmesi halinde Ankaragücü’nün yeniden Süper Lig’de kalıcı olacağını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Bu camia hak ettiği yere daha güçlü şekilde dönecek” ifadelerini kullandı.

TÜRK FUTBOLUNA GENEL BAKIŞ

Eskişehirspor ve Bursaspor gibi köklü kulüplerin yaşadığı sıkıntılara da değinen Karatepe, “Bu büyüklükteki camiaların alt liglerde olması kabul edilemez. Bu takımların yeri üst liglerdir” diyerek Türk futbolundaki yapısal sorunlara dikkat çekti. Recep Karatepe’nin açıklamaları, Ankaragücü’nün kriz sürecini yeniden yapılanma fırsatına çevirmeye çalıştığını gözler önüne serdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

