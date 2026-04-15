Petkovic'ten kötü haber geldi

Galatasaray beraberliği sonrasında Kocaelispor'a yıldız golcüsü Petkovic'ten kötü haber geldi.

Kocaelispor’un tecrübeli golcüsü Petkovic’in sakatlığının yeniden gündeme gelmesi camiada büyük bir endişe yarattı. Galatasaray karşılaşmasında attığı kritik beraberlik golüyle takımına önemli katkı sağlayan oyuncunun ağrılarının nüksetmesi, teknik heyeti zor bir karar sürecine itti.

AĞRILAR TEKRAR ORTAYA ÇIKTI

Uzun süren sakatlığının ardından Galatasaray maçında sahalara dönen Petkovic, yeniden ağrı hissetti. Yapılan kontroller sonrası oyuncu detaylı inceleme için MR’a gönderildi. Deneyimli forvetin durumu, raporların açıklanmasıyla netlik kazanacak.

GÖZTEPE MAÇI ÖNCESİ BELİRSİZLİK

Bugün sonuçlanması beklenen MR raporu, Petkovic’in Göztepe karşısında forma giyip giyemeyeceğini belirleyecek. Teknik heyetin, oyuncunun sakatlığının nüksetme ihtimalini göz önünde bulundurarak temkinli davranacağı ifade ediliyor.

TEKNİK HEYETİN PLANLARI

Kocaelispor teknik ekibi, Petkovic’in yokluğunda hücum hattında farklı alternatifleri değerlendirmeye başladı. Özellikle genç oyunculara şans verilmesi ve çift forvetli sistemin denenmesi gündemde.

TAKIMDA MORAL VE MOTİVASYON

Petkovic’in durumu belirsizliğini korurken, takım içinde moral ve motivasyonun yüksek tutulması için çalışmalar yapılıyor. Teknik direktörün oyuncularla birebir görüşmeler gerçekleştirdiği ve Göztepe maçına mental olarak hazır olmaları için özel programlar uyguladığı öğrenildi. Kocaelispor’un deneyimli golcüsü Petkovic’in Göztepe maçında sahada olup olmayacağı, bugün açıklanacak MR raporuyla kesinleşecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

